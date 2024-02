Bper affianca Fondo Geras 2 in rilancio ex Golden Palace di Torino

Rosalia Spagnarisi, Responsabile Mercato Imprese Nord Ovest Bper Banca: “Essere partner di Ream Sgr in questa importante operazione ha per Bper un significato che va al di là delle considerazioni puramente finanziarie"

Bper Banca affianca il Fondo Geras 2, gestito da Ream Sgr, nell’operazione immobiliare che porterà al recupero e alla valorizzazione dell’edificio che fino al 2022 ha ospitato il Golden Palace, centralissimo hotel a cinque stelle tra i più noti e prestigiosi di Torino. Il fondo immobiliare è impegnato nell'acquisizione e nella ristrutturazione, improntata ai migliori standard in tema di sostenibilità, dell’immobile che, dopo anni dalla chiusura, tornerà così a nuova vita, affidato alla gestione di un importante gruppo alberghiero internazionale. Il finanziamento di 10 milioni di euro erogato da Bper servirà a coprire integralmente gli investimenti per la rifunzionalizzazione sostenibile dell’edificio e parte dei costi di acquisto dell’hotel che si prevede possa essere riaperto entro fine 2024.

“Essere partner di Ream Sgr in questa importante operazione ha per Bper un significato che va al di là delle considerazioni puramente finanziarie – commenta Rosalia Spagnarisi, Responsabile Mercato Imprese Nord Ovest Bper Banca - Questo importante progetto restituisce infatti alla città un immobile tra i più iconici della sua tradizione nell’hospitality di prestigio. Una storia di accoglienza di assoluta qualità che sta oggi vivendo un momento di forte rilancio e che vede una nuova valorizzazione, anche in chiave di sostenibilità, dell’industria turistica e del patrimonio immobiliare del territorio che siamo orgogliosi di supportare”. Nella strutturazione del finanziamento è Bper Banca è stata supportata dall'advisor Dentons Europe, Studio Legale e Tributario di Milano.