Bper, al via nuova call di crowdfunding per il Terzo Settore

Oggi parte ufficialmente la sesta edizione di 'Il futuro a portata di mano', la call con cui Bper Banca intende sostenere 3 progetti di riqualificazione di spazi volti alla realizzazione di attività culturali e creative per le giovani generazioni, in aree territoriali italiane che vivono una situazione di fragilità sociale ed economica. Il bando si rivolge ad Enti del Terzo Settore per la candidatura di progetti che abbiano la finalità di attivare azioni innovative e inedite con impatto sociale misurabile, per l’inclusione di famiglie con bambini e bambine fino ai 10 anni e/o ragazzi e ragazze fino ai 19 anni.

C’è tempo, si legge in una nota, fino alle ore 12 del prossimo 4 agosto per candidare la propria idea su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, e accedere così all’opportunità di cofinanziamento da parte di Bper Banca: se i progetti riusciranno a raggiungere il goal del 35% del budget previsto grazie alla raccolta fondi, Bper contribuirà con il restante 65%. Le candidature saranno vagliate da un’apposita commissione interna a Bper Banca, che li valuterà in base a criteri come l’originalità ma anche l’attinenza ai temi promossi dal bando, la sostenibilità economica, eventuali precedenti esperienze di crowdfunding, la valutazione dell’impatto sociale e la capacità di fare networking con le altre realtà del territorio.

L’annuncio, ricorda infine la nota, è stato dato durante il talk formativo che Bper Banca ha tenuto insieme al Tortellante APS, al Palazzo dei Congressi di Riccione, nell’ambito del Festival del Fundraising del quale è sponsor da tre anni.