Bper è main partner 50esima edizione Arte Fiera di Bologna

Bper Banca sostiene in qualità di main partner la 50esima edizione di Arte Fiera, uno degli eventi fieristici nazionali più attesi, che accoglierà i visitatori presso gli spazi di Bologna Fiere dal 2 al 4 febbraio. Lo annuncia una nota.

L’edizione è arricchita quest’anno dall’istituzione del Bper Prize 2024, dedicato alla valorizzazione di tematiche femminili. Il Premio si inserisce in un percorso che la Banca ha intrapreso da tempo, orientato all'inclusione e al contrasto della violenza di genere uniti al sostegno alla cultura e all'arte. Bper ospiterà l’opera vincitrice all’interno dei propri spazi galleristici, accompagnando l’artista in un percorso espositivo una volta terminato l’evento fieristico. Con il sostegno ad Arte Fiera Bper "conferma il proprio impegno in favore dell'arte e della cultura, nella convinzione che siano fondamentali per la crescita dei territori e per l'inclusione sociale".

"Siamo orgogliosi di essere main partner di questa manifestazione e di affiancare una realtà che condivide valori a cui teniamo in modo particolare: Arte Fiera infatti diffonde e promuove arte e cultura e offre visibilità a numerosi artisti e attività economiche del nostro Paese. Con il Premio istituito da Bper, inoltre, abbiamo l’occasione di sensibilizzare i cittadini su temi sociali di grande attualità e incoraggiare gli artisti e le artiste più interessanti", ha dichiarato Flavia Mazzarella, presidente di Bper.