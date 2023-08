Bper e Simest insieme per favorire l'internazionalizzazione delle imprese

Il Gruppo Bper Banca ha sottoscritto con Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, un accordo di collaborazione per la concessione di finanziamenti agevolati dedicati, grazie al ricorso al Fondo 394 gestito da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La misura prevede la concessione, a imprese con vocazione internazionale, di finanziamenti a tassi agevolati (a cui si potrà aggiungere una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10%) destinati alla transizione ecologica, alla digitalizzazione e al rafforzamento della solidità patrimoniale. Le aziende potranno accedere agli strumenti di finanza agevolata di Simest tramite la banca, che potrà a sua volta sostenere l’impresa attraverso la concessione di un finanziamento ordinario, complementare all’intervento diretto di Simest.

Davide Vellani, responsabile della Direzione Imprese & Global Transaction di Bper Banca, dichiara: “La firma di questo accordo conferma l’attenzione al mondo delle imprese e la volontà di concedere efficaci supporti finanziari sfruttando le opportunità offerte dal Pnrr. Il Gruppo Bper, grazie all’operazione, dimostra ancora una volta di voler essere un partner di riferimento per le imprese e di svolgere un ruolo da protagonista per lo sviluppo del Made in Italy anche fuori dai confini nazionali”.