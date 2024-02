Bper insieme a Telefono Azzurro per il Safer Internet Day 2024

Bper Banca è sponsor dell’edizione 2024 della “due giorni” (5 e 6 febbraio) di eventi organizzati a Milano e a Roma da Telefono Azzurro in occasione del Safer Internet Day, la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete. Si tratta - si sottolinea in una nota - di un’occasione importante di dibattito e confronto sul futuro dei giovani nel digitale, con riferimento particolare alle necessarie tutele nei confronti di bambini e adolescenti.

La Presidente di Bper Banca, Flavia Mazzarella, ha ricordato come il gruppo "partecipa a progetti e sostiene iniziative che sensibilizzino all’uso consapevole di internet, soprattutto tra i giovani. Inoltre, è attiva per favorire l’alfabetizzazione finanziaria: crediamo che l’educazione e il coinvolgimento dei ragazzi, sin dalla giovane età, sia indispensabile per fornire quelle basi e quegli strumenti utili per intraprendere consapevolmente il percorso affascinante - ma non privo di ostacoli – del risparmio, dei primi investimenti, della tutela del patrimonio e della pianificazione finanziaria, da associare ad un uso responsabile del web”.

In questo senso, Bper Banca da anni realizza importanti progetti di educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese le Università, raggiungendo circa 71 mila studenti. Negli Atenei, per esempio, è stato portato a termine di recente, con grande successo, un Progetto nazionale di Educazione Finanziaria e alla Sostenibilità, B-education, che ha coinvolto studenti e studentesse di oltre 60 Università creando Gruppi di lavoro interdisciplinari che hanno prodotto progetti di altissima qualità.