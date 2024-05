Bper rinnova partnership con Aop Gruppo Viva per nuovi progetti di sviluppo

Bper Banca ha rinnovato la partnership con Aop Gruppo Viva attraverso la concessione di una linea di garanzie bancarie di 26 milioni di euro, volte a finanziare i progetti di sviluppo dell’azienda previsti per il 2024. Aop Gruppo Viva - Visione Valore Società Cooperativa Agricola, con sede a Cesena, è tra le più importanti associazioni di organizzazioni di produttori a livello europeo. Alla cooperativa sono associate tredici organizzazioni di produttori con circa 4.500 aziende agricole localizzate in tutta Italia con una capacità produttiva di oltre 1 milione di tonnellate di ortofrutta, con un valore della produzione ortofrutticola commercializzata di oltre 650 milioni di euro.

Aop Gruppo Viva - Visione Valore, affonda le sue radici proprio nel “fare insieme” attraverso la realizzazione di progetti che intendono creare un’integrazione “a rete”, al fine di sviluppare le rispettive competenze, di ridurre i costi, di meglio posizionarsi nel mercato per poter creare valore a favore dei rispettivi soci. Questa operazione, fa sapere Bper Banca testimonia l’azione costante a sostegno delle imprese. Particolare attenzione è rivolta al settore agroalimentare, dove recentemente è stato istituito il Servizio Agri Banking, completamente dedicato al supporto del comparto con soluzioni innovative di finanza sostenibile utili ad affiancare l'imprenditore agricolo nel suo percorso di crescita e sviluppo.

“Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con un partner di primo livello come Aop - dichiara Cecilia Bavera, responsabile direzione territoriale Centro Est di Bper Banca - Con questa operazione garantiamo un sostegno concreto a una filiera che rappresenta il primo settore economico del nostro Paese con quasi 4 milioni di occupati, pari al 17% del totale nazionale. Nonostante le catastrofi naturali che lo hanno colpito, le evidenze mostrano che c’è spazio per uno sviluppo dinamico, facendo leva sulle eccellenze e sulla sostenibilità”.

Per Mario Tamant, direttore dell’Aop Gruppo Viva, "l’ortofrutta italiana sta vivendo una fase importante con molte sfide da affrontare ed è fondamentale avere prospettive solide. Per questo continueremo nella nostra mission di dare maggiore competitività ai soci, costruire sinergie per la valorizzazione nei mercati e per la realizzazione di progetti comuni di ricerca, per la sperimentazione e l’efficienza produttiva, favorendo l’innovazione e la sostenibilità. In quest’ottica, Bper Banca si configura come un vero e proprio partner che ci affianca nelle strategie di sviluppo. L’aspetto finanziario e la partecipazione attiva di una Banca come Bper, molto vicina al mondo produttivo, la riteniamo essenziale per affrontare i nuovi scenari e generare opportunità di crescita”.