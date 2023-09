Bracco Innovation Day, Fulvio Bracco: “Impatto AI su salute persone sarà straordinario”

“Durante l’evento odierno, esperti in vari settori ci hanno aiutato a capire ancor meglio come la rivoluzione dell'intelligenza artificiale avrà un impatto straordinario per quanto riguarda la salute delle persone ”. Così Fulvio Renoldi Bracco, vicepresidente e Ceo di Bracco Imaging, in occasione del Bracco Innovation Day, svoltosi presso l’auditorium dello Human Technopole e quest’anno intitolato “Unlocking the A.I. Revolution - A Symposium on the future of the Healthcare Industry and Diagnostic Imaging in the era of Artificial Intelligence”. Al termine del convegno è intervenuto da remoto il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.