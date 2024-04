Brunello Cucinelli in campo con Foro delle Arti, Tes Pharma e Fondo XGen Venture per ricerca scientifica

Brunello Cucinelli scende in campo con un importante progetto per una nobile causa. Attraverso Foro delle Arti, la famiglia Cucinelli si è impegnata a dare un sostegno alla ricerca scientifica, siglando un accordo con Tes Pharma ed il fondo XGen Venture con l’intento di promuovere un’innovazione che si sposi armoniosamente con i valori fondamentali dell’umanesimo. Tes Pharma, fondata nel 2010 da Roberto Pellicciari, allora professore nell’Università di Perugia e da alcuni dei suoi collaboratori più stimati, si dedica allo sviluppo di farmaci innovativi per il trattamento di malattie metaboliche e oncologiche. L’impegno di Tes Pharma nel trasformare la ricerca in speranza riflette una profonda dedizione verso l'umanità, sottolineando l’obiettivo condiviso di portare luce nelle vite toccate da queste condizioni.

Pellicciari è uno scienziato noto internazionalmente per i risultati ot-tenuti nelle sue ricerche, tra i quali la scoperta dell'acido obeticolico, un farmaco appro-vato dall’Fda nel 2016 per il trattamento della Colangite Biliare Primitiva. Roberto Pellicciari porta con sé un bagaglio di esperienze e di riconoscimenti internazionali. L’ammirazione ed il rispetto che la famiglia Cucinelli nutre per lui si riflettono in questo progetto, che ambisce a un dialogo produttivo tra scienza avanzata e cultura umanistica. La collaborazione si estende al fondo di venture capital XGen Venture, specializzato nel campo medico scientifico, fondato dal dottor Paolo Fundarò, dalla dottoressa Federica Draghi e dal dottor Daniele Scarinci. Il fondo, lanciato di recente dai tre manager dopo l’esperienza di successo in Genextra, supporta startup innovative nel campo delle biotecnologie e dei dispositivi medici, principalmente in Italia, ed ha già investito in cinque società del settore.

L’accordo di investimento ha previsto anche la nomina del nuovo amministratore delegato di Tes, Luca Benatti, manager di grandissima esperienza internazionale che ha dedicato le sue iniziative alla valorizzazione della ricerca italiana. Tra le diverse società nel quale è stato coinvolto come manager e fondatore, si ricorda Newron, oggi quotata a Zurigo, dalla quale è originato Xdago, un farmaco innovativo per il trattamento del Parkinson; EryDel, nata dalle ricerche del Professor Magnani dell’Università di Urbino, con una terapia innovativa in sviluppo per il trattamento dell’atassia, una grave patologia rara che colpisce i bambini e per la quale non esiste al momento una cura. Contestualmente, il professor Pellicciari sarà nominato chief scientific Advisor di Tes.

"Quello della scienza è un orizzonte nobile che ha sempre accompagnato l’evoluzione dell’umanità, mettendo al centro la persona e facendo del sapere un fertile terreno di coltura per la crescita dell’essere umano in armonia con il Creato - commenta Brunello Cucinelli -. L’affascinante ricerca che vi è dietro ogni conoscenza scientifica credo che sia la più bella lezione che possiamo trarre dalla storia dell’umano sapere. Tutto questo lo vedo coerente con quella cultura del 'prendersi cura' che da sempre ispira la nostra Impresa di Solomeo. Collaborare in tal senso con Tes Pharma e il professor Roberto Pellicciari, mio amico scienziato, nonché con la bella realtà di XGen insieme a Paolo Fundarò e Federica Draghi, è per me motivo di grande orgoglio e di massima garanzia etica per operare in profonda armonia tra professionalità e umanità. Proveremo a fare 'cose belle' assieme, nel segno della umana sostenibilità".

"Ho avuto il privilegio di guidare per molti anni Tes Pharma e i suoi giovani ricercatori, ricchi di talento e di passione, verso la ricerca di farmaci per malattie per le quali non esiste una cura - sottolinea Roberto Pellicciari -. In questo difficile viaggio alle frontiere dell’innovazione terapeutica, ho potuto contare sul sostegno importante di Brunello Cucinelli e della sua famiglia, e in particolare di Riccardo Stefanelli, in un confronto continuo tra approccio scientifico ed umanistico, in realtà due facce della stessa medaglia. Tes Pharma compie ora un importante passo in avanti con l’ingresso di XGen, fondo d’investimento altamente qualificato e con l’ingresso di Luca Benatti come ceo. Entrambi apporteranno a Tes le esperienze necessarie per l’implementazione delle strategie di sviluppo richieste dalla fase più avanzata di un settore delle sue attività. Il mio augurio è che Tes Pharma prosegua con successo il suo cammino, guidato dalla scienza, verso un benessere sempre maggiore dell’umanità".

"Conosciamo il team scientifico di Tes da tempo e siamo entusiasti di poter far crescere un’eccellenza italiana nell’ambito della scoperta di nuovi farmaci al fianco di partner di grandissima esperienza industriale e spessore umano" il commento di Paolo Fundarò.