"Building Better Together": la nuova corporate identity di Kerakoll

Con l’obiettivo di costruire luoghi migliori in cui vivere, Kerakoll ha cambiato corporate identity con l’ambizione di evolvere da fornitore di materiali per l’edilizia ad aggregatore di persone. L’azienda ha scelto di ripensare il logo, il sistema di offerta, l’identità visiva e verbale e il packaging dei prodotti. Per sviluppare il progetto di ridefinizione del brand, Kerakoll si è avvalsa della collaborazione di Interbrand, che ha curato il percorso strategico e l’universo narrativo di questa nuova dimensione, all’insegna del “Building Better Together”.