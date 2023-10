Buoni fruttiferi postali, emessi da Cdp e collocati in esclusiva dal gruppo

I Buoni Fruttiferi Postali sono emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, garantiti dallo Stato, e collocati in esclusiva da Poste Italiane. Garantiscono sempre la restituzione del capitale investito e il titolare può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale più gli eventuali interessi maturati. Con i Buoni Fruttiferi Postali, si legge in una nota, è possibile investire anche piccole somme e non ci sono costi di emissione, gestione e rimborso, salvo oneri di natura fiscale. La ritenuta fiscale è del 12,50%. I Buoni sono esenti da imposta di successione. Ai sensi dell’art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall’art. 19 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, i buoni sono assoggettati ad imposta di bollo. Sono comunque esenti i Buoni di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. I buoni possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche.

I buoni sono sottoscrivibili per tagli da 50 euro e multipli. L'importo massimo dei buoni sottoscrivibile, da parte di un unico soggetto nella stessa giornata lavorativa, presso uno o più uffici postali e/o mediante sottoscrizione telematica, è pari ad 1.000.000 di euro.

I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (buoni dematerializzati); per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I buoni cartacei sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali. I buoni dematerializzati sono sottoscrivibili e rimborsabili presso tutti gli uffici postali nonché attraverso il sito Internet di Poste Italiane S.p.A. www.poste.it. e l’App BancoPosta.

Le sottoscrizioni presso gli uffici postali sono effettuate per iscritto e un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, unitamente alla relativa Scheda di Sintesi, è consegnato al sottoscrittore.

Nel caso di sottoscrizione in via telematica un esemplare delle “Condizioni Generali di Contratto e Regolamento del prestito”, la relativa Scheda di Sintesi, unitamente al Foglio informativo sono resi disponibili in formato elettronico. La conferma della sottoscrizione o della richiesta di rimborso effettuata in via telematica viene trasmessa mediante l'invio di un messaggio di notifica nell'area personale riservata alle comunicazioni elettroniche da parte di Poste Italiane.

Al sottoscrittore, quindi, vengono consegnati/ resi disponibili in formato elettronico, obbligatoriamente i seguenti materiali contrattuali: Scheda di Sintesi; Condizioni Generali di Contratto inclusive del Regolamento del Prestito; Modulo di richiesta di emissione. Il Foglio Informativo diventa un documento facoltativo e viene consegnato al cliente che ne faccia richiesta ed è disponibile sul sito www.poste.it. I BFP in forma dematerializzata possono essere sottoscritti anche online tramite i canali web e App BancoPosta per i clienti già abilitati alle operatività online (BPOL/RPOL). Dal 19 novembre 2018 per i nuovi clienti è possibile sottoscrivere i BFP dematerializzati, contestualmente all’apertura del libretto Smart monointestato, sul sito poste.it tramite un bonifico bancario.