Buste paga, "aumenti per 14 milioni di lavoratori"

Lo comunica il ministero del Lavoro: "Scatta taglio dell'aliquota contributiva per redditi inferiori a 35mila euro"

Scattano gli aumenti nelle buste paga per circa 14 milioni di lavoratori, con redditi inferiori ai 35.000 euro. Il ministero del Lavoro comunica che con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto 48 numero ''scatta il taglio di sei punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori subordinati che guadagnano fino a 35mila euro lordi annui per i periodi di paga da luglio a dicembre 2023. È di sette punti percentuali il taglio per chi guadagna fino a 25mila euro''.