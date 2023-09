Butti: "Alla ‘Cernobbio del digitale’ visione corale del Governo su futuro tecnologico"

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione è intervenuto alla presentazione della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations”

E' stata presentata questa mattina la prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations”, la “Cernobbio del digitale”, che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 ottobre al Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. La Expo Conference è organizzata da Now Italia.

Alla conferenza stampa, che si è tenuta nella stessa location, è intervenuto anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’Innovazione Alessio Butti, ispiratore di ComoLake2023.

“La ‘Cernobbio del digitale’ vedrà una rappresentanza significativa del Governo. A ComoLake2023 avremo la visione corale dell’esecutivo sul futuro digitale. E la città diventerà per tre giorni il luogo di confronto internazionale sulle applicazioni e sulle policy nonché sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie emergenti”, ha affermato il Sottosegretario.

“L’Intelligenza Artificiale, di cui molto si parlerà a ComoLake2023”, ha concluso Butti, “sarà uno dei temi al centro della Presidenza italiana G7, a partire da gennaio prossimo. E la politica ha il compito di definire la governance dell’IA e non pensare, invece, solo a come difendersi da essa. Sosteniamo, quindi, l’Italia a sviluppare Intelligenza Artificiale in autonomia, perché è un fattore determinante per la crescita economica, bilanciando diritti della persona, princìpi etici e diritto all’evoluzione tecnologica”.

I numeri dell'evento

Tre giorni di lavori, 5 aree tematiche, oltre 15 panel che ospiteranno 80 speaker provenienti da diversi Paesi, con la presenza di rappresentanti del Governo italiano, con 10 Ministri già confermati, del Parlamento, di esponenti di esecutivi esteri, della Commissione Europea, delle Autorità regolatorie e di organismi globali, Università, Centri di ricerca, Aziende, Esperti e Media: questo sarà ComoLake2023.

I Ministri confermati, al momento, a ComoLake2023 sono 10: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca; Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia e delle Finanze; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura; Orazio Schillaci, Ministro della Salute; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito.