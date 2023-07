Cacchione (Usb Taxi): "Decreti 2019 vanno attuati, nuova convocazione a breve"

"L'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini è stato un incontro interlocutorio, ha ascoltato le nostre osservazioni. Noi abbiamo fatto presente in particolare la necessità di attuare i decreti attuativi del 2019, cosa che riteniamo improcrastinabile e da cui emergono anche i problemi attuali legati alla carenza dei taxi e ai problemi legati alle multinazionali. Anche uno dei decreti prevede una fotografia reale del trasporto locale non di linea. Auspichiamo che si va da in questa direzione". Ad affermarlo all'Adnkronos è il coordinatore dell'Usb Taxi, Riccardo Cacchione al termine dell'incontro al Mit con Salvini sottolineando che "a brevissimo ci dovrebbe essere una nuova convocazione" da parte del ministro.

Per Cacchione "una buona parte dell'impasse attuale" è legata quindi alla mancata attuazione dei decreti del 2019. "Parlare di nuove licenze e di orari diversi sono tutte cose buone ma vengono inserite dentro un contenitore e solo dopo che si sarà verificato lo stato dell'arte. Ci sono esigenze diverse tra i territori. Il servizio può essere bilanciato in un modo se il problema è occasionale, in un altro modo se è strutturale".

In ogni caso, rileva il coordinatore dell'Usb Taxi, "bisogna cercare di fare in modo che il reddito di chi lavora sia decenti. Con meccanismi a pioggia si rischia di portare i tassisti alla fame e noi non siamo disponibili. Servono interventi seri e ragionati e una fotografia del settore e vietare le piattaforme non gestite dai taxi che fanno intermediazioni e creano danni all'utente", spiega Cacchione.