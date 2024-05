Calvé, Armato (Unilever Italia): "Rappresenta cucina, tradizioni e gusto"

“Il brand Calvé in Italia, agli occhi del cliente e del consumatore, rappresenta diversi concetti: cucina, tradizione e gusto. Calvé è storicamente leader nel proprio segmento fin dagli anni Sessanta, quando è entrato nel mercato con la maionese, prima con la referenza tubo, per poi evolversi con il vetro e con i formati squeeze, che più si avvicinano alle nuove generazioni”.

Così Paolo Armato, Nutrition Lead di Unilever Italia, durante l’evento di lancio della nuova campagna 'E' tempo di barbecue, mettiti in gioco' di Calvé che, in occasione degli Uefa euro 2024TM e in qualità di Official BBQ Partner della manifestazione, incoraggia la creazione di questi legami grazie all’amore condiviso che le persone hanno per il cibo, attraverso la celebrazione dell’arrivo dell’evento calcistico dell’anno, riunendo tutti gli appassionati (e non), in un conviviale e festoso barbecue, centro della nuova campagna.

“Calvé è nato come brand di maionese, ma è sempre stato pronto a cercare un’evoluzione in linea con i nuovi trend di consumo - prosegue Armato, spiegando che Calvé oggi, oltre ad essere riconoscibile come brand di maionese realizzata con ingredienti molto semplici come l’uovo e l’olio di girasole, propone un ricco assortimento di salse - prima con il ketchup, la salsa a base di pomodoro, e, successivamente, le nuove salse che rappresentano l’evoluzione di tale mercato, sia per Unilever sia per i competitor del mercato di riferimento”.

In linea con i valori di Calvé, che da 50 anni è sulle tavole di milioni di italiani accompagnandoli in tante occasioni e momenti di vita quotidiana, la campagna celebra il barbecue in quanto arte culinaria libera e semplice che può essere interpretata e preparata da chiunque abbia voglia di mettersi alla prova. Il barbecue è inoltre capace di riunire le persone attorno a sapori che mettono d’accordo tutti, rendendo lo stare insieme ancora più piacevole e gioioso.

“Nel 2011 infatti - sottolinea Armato - sono state lanciate sul mercato le salse barbecue e burger, che rappresentano i nostri prodotti eroi per questo tipo di segmento e anche per questo evento Anno dopo anno, cercando di essere aderenti ai bisogni dei consumatori, ci siamo avvicinati a nuove salse: dalla Hot Chicken alla salsa messicana, fino ad arrivare alle ultime innovazioni, molto performanti all’interno del mercato, come le salse avocado, cheddar e agrodolce. Basandosi, poi, su referenze storiche come il ketchup, il brand cerca di lanciare referenze più vicine alla naturalità, sempre più richiesta dai consumatori, ad esempio lanciando il 50% meno di zuccheri o costruendo partnership come quella di Disney, con cui collaboriamo da alcune stagioni”.

Per l’occasione Calvé ha messo in gioco una nota stella del calcio: Federico Chiesa, campione italiano e Ambassador della campagna “È tempo di barbecue, Mettiti in gioco”. Oltre a lui, per riunire i tifosi durante le giornate di gioco e incoraggiarli a realizzare i migliori barbecue, sono stati coinvolti Jack Grealish dall’Inghilterra e Joshua Kimmich dalla Germania - che prenderanno parte ai campionati europei di quest’anno - insieme al vincitore di Euro 2008 David Villa e all'ex capitano della Repubblica Ceca Petr Cech. “L’evento ‘E' tempo di barbecue, mettiti in gioco'” rappresenta un’occasione - aggiunge il Nutrition Lead di Unilever Italia - da qui nasce la partnership con Uefa Euro 2024TM per i prossimi Europei in Germania, così come è stato per il Superbowl: le occasioni di consumo dimostrano per Unilever come la combinazione evento sportivo e consumo dei nostri prodotti sia un'opportunità per sviluppare il mercato”.