Carburanti, Barbaro: "Bene fondo al Mase per trasformazione rete verso mobilità elettrica"

"Riconvertire e modernizzare circa 8000 punti vendita di carburante, i più datati e meno redditizi sugli oltre ventimila esistenti sul territorio nazionale. Ampliando le infrastrutture di erogazione con vettori energetici alternativi alle fonti fossili, le colonnine per la ricarica veloce di veicoli elettrici. Questo nell’incontro, nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme al Ministro Urso, al “Tavolo sulla filiera dei carburanti. Nell’occasione sono stati illustrati alle Associazioni e alle Federazioni di settore i contenuti del Ddl per la riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete di distribuzione. Disegno di Legge - in CdM il 20 maggio - strutturato in due capi, alla cui stesura finale hanno partecipato i due Ministeri competenti dopo ampio confronto con gli operatori di settore". Ad affermarlo in un post su Facebook è il sottosegretario all'Ambiente e alla sicurezza energetica, Claudio Barbaro sottolineando che presso il Mase "sarà istituito un 'Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità elettrica' con una dotazione annua pari a 40 milioni per il triennio 2025-2027: di questo esprimiamo viva soddisfazione".