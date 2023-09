Carburanti, corrono prezzi benzina e diesel in Italia

La media nazionale della verde in self service supera quota 1,97 euro/litro, quella del gasolio va verso 1,89 euro/litro

Salgono ancora con forza i prezzi di benzina e diesel in Italia. La media nazionale della verde in self service supera quota 1,97 euro/litro, quella del gasolio va verso 1,89 euro/litro, a poco più di tre centesimi dal picco del 2023 toccato il 30 gennaio a 1,92 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per IP e Q8 registriamo un rialzo di due centesimi al litro su benzina e gasolio. Per Tamoil +1 cent/litro sulla verde e 2 cent sul diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,974 euro/litro (+7 millesimi, compagnie 1,981, pompe bianche 1,956), diesel self service a 1,886 euro/litro (+12, compagnie 1,894, pompe bianche 1,867). Benzina servito a 2,108 euro/litro (+7, compagnie 2,153, pompe bianche 2,017), diesel servito a 2,021 euro/litro (+12, compagnie 2,068, pompe bianche 1,928). Gpl servito a 0,708 euro/litro (+2, compagnie 0,718, pompe bianche 0,696), metano servito a 1,394 euro/kg (-1, compagnie 1,402, pompe bianche 1,386), Gnl 1,263 euro/kg (+2, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,264 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,038 euro/litro (servito 2,288), gasolio self service 1,969 euro/litro (servito 2,223), Gpl 0,848 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg.