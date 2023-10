“La modalità dei career day ci permette di rompere la tradizione digitale che stiamo vivendo e per questo continueremo come realtà ad essere presenti a questi eventi perché è l’unico modo per interpretare i giovani e il loro bisogno da vicino”. Lo ha detto la Senior Talent Attraction and Acquisition di EY, Anna Liguoro, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall’ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato.