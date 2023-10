Career Day, Tafesse (Coca-Cola HBC): "Tor Vergata player strategico per aziende"

“Tor Vergata per noi è un partner molto importante ed è un’università che ha una copertura formativa ampia che ci permette di identificare giovani molto preparati, sia lato marketing sia lato ingegneri per la produzione. Noi in Italia abbiamo anche i siti produttivi per cui abbiamo interesse anche di tutte quelle figure che ruotano intorno alla qualità produzione. Tor Vergata è un player strategico anche in questo”. Lo ha detto la Senior Talent Acquisition di Coca-Cola HBC Italia, Elsa Tafesse, a margine del sedicesimo Campus&Leaders&Talents organizzato dall’ateneo e tenutosi presso il nuovo rettorato.