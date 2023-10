Carli (Roma 3): "Mission è portare la ricerca alla gente, università è vicina alle persone"

"E' una partecipazione di tutta l'Università, ci sono quasi tutti i dipartimenti. L'idea è quella di mostrare al pubblico ciò che facciamo, cosa è la ricerca, parlare con le persone e riuscire ad avere il loro feedback, capire cosa pensano che noi facciamo. E' la nostra terza missione: portare la ricerca alla gente". Ad affermarlo è Marco Carli, Prof. Ingegneria Industriale Università Roma Tre, intervenuto alla Nuova Fiera di Roma in occasione di Maker Faire, il più grande evento europeo sull'innovazione.

"Nei padiglioni ci sono docenti, ricercatori ma anche studenti che vogliono partecipare a quest'opera di disseminazione. Il messaggio è far capire alle persone che c'è la ricerca ad altissimo livello, perché siamo tutti dipartimenti di eccellenza, ma questa ricerca ha anche un risvolto pratico per la gente, è importante far capire che l'Università è vicina alle persone", sottolinea.