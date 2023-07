Carni sostenibili, bistecca sintetica 25 volte più inquinante di quella naturale

La richiesta di alimenti di origine animale vedrà un aumento del 30% entro il 2050 (+29% carne, +35% latticini, +25% uova e +37% pesce), secondo le stime della Fao, ed è evidente che il comparto dovrà essere in grado di produrre di più continuando a ridurre i propri impatti ambientali. Un percorso già intrapreso dal settore agricolo, che a livello mondiale ha ridotto le emissioni pro-capite del 20% in 30 anni a fronte di un aumento della popolazione di 2,5 miliardi di individui. Lo scenario è emerso durante la presentazione alla stampa di "Carni e salumi: le nuove frontiere della sostenibilità", scritto da Elisabetta Bernardi, Ettore Capri e Giuseppe Pulina (edito da Franco Angeli con il contributo di Carni Sostenibili, organizzazione no profit che riunisce le associazioni dei produttori di carni e salumi italiani con lo scopo di promuovere un consumo consapevole e la produzione sostenibile degli alimenti di origine animale). All’evento, insieme agli autori, è intervenuto anche Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato di Filiera Italia.

"In Italia le attività zootecniche negli ultimi 10 anni non solo non hanno impattato sull’ambiente, ma hanno contribuito a raffreddare l’atmosfera con emissione ricalcolate cumulativamente a - 49 milioni di tonnellate di CO2 equivalente" ha sostenuto Purina in base a nuovi studi che rivedono le metriche proposte dal team di fisici dell’atmosfera dell’Università di Oxford pubblicate su 'Nature' e applicate al nostro sistema dagli studiosi dell’Università di Sassari sulla base dei dati Ispra dal 1990 al 2020.

"La risposta alla domanda di sostenibilità non può essere quella di smantellare le attività agricole e delegare ai laboratori la produzione di quello che mangiamo. - ha detto Scordamaglia - Chi ha salutato l’avvento della carne artificiale come alternativa più sostenibile dovrà ricredersi: recenti studi più accurati ci dicono che la produzione di carne artificiale attraverso bioreattori potrebbe avere un impatto climalterante fino a 25 volte superiore a quello della carne naturale" oltre a comportare 53 potenziali pericoli per la nostra salute secondo Fao e Oms". “Lo studio dei ricercatori di Oxford prende in considerazione per la prima volta la differenza in termini di azione sul riscaldamento globale tra gli inquinanti climatici a vita breve, come il metano, e gli inquinanti climatici a vita lunga come l'anidride carbonica - ha spiegato Pulina - ed è così che viene dimostrato come a tasso di emissioni costanti, il metano non si accumula in atmosfera e non la riscalda mentre l’anidride carbonica si accumula in atmosfera e la riscalda”.