Caro bollette, consumatori: "Aumenti in vista, prorogare mercato tutelato"

Per le bollette di luce e gas le associazioni dei consumatori chiedono una proroga del mercato tutelato. Se fossero confermate le stime di Nomisma, scrive l'Unione nazionale consumatori in una nota, un rialzo della bolletta della luce del 12% ''significherebbe far salire la bolletta di una famiglia tipo del mercato tutelato di 77 euro su base annua, portandola a 721 euro, nell'ipotesi di prezzi costanti per un anno. Mentre un rincaro del gas del 9% farebbe decollare la bolletta di 114 euro, facendola salire a 1.381 euro". "Rialzi gravi, ma meno di quelli che si sono finora verificati nel libero, come attestano i dati Istat'', sottolinea l'associazione. ''Ecco perché urge il rinvio della fine della tutela". Secondo lo studio dell'Unione nazionale consumatori, che ha elaborato i dati Istat, da dicembre 2021 ad agosto 2023, ultimo dato disponibile, il gas del mercato tutelato è sceso del 15,6%, quello del libero è salito del 48,8%, la luce del tutelato è finora diminuita dell'8,8%, quella del libero è decollata del 74,4%.