“Il discorso del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, descrive una Assolombarda che guarda al futuro, partendo dalle potenzialità delle proprie aziende. Come Regione Lombardia sulle politiche abitative della casa abbiamo i partner di Assolombarda in prima fila sui temi di Housing sociale”. Così queste parole l’assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia Paolo Franco in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.