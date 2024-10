Casa, Azzone (Fondazione Cariplo): "Realizzati 6 mila posti alloggio in 20 anni"

“Per Fondazione Cariplo la casa è un diritto fondamentale delle persone e per questo il tema casa è centrale. La possibilità di avere un alloggio a prezzi accettabili influenza molto la qualità della vita. Stiamo lavorando a due livelli: uno emergenziale con le popolazioni più fragili per trovare alloggi funzionali alle loro caratteristiche. Negli ultimi 20 anni nel complesso sono stati realizzati oltre 6mila posti alloggio nel territorio in cui opera Fondazione Cariplo. L’altro, attraverso il social housing che consente di dare una risposta a quella fascia di popolazione che non è in grado di acquistare una casa sul mercato ma che ha un reddito superiore a quello che consente l’accesso alle case popolari”. Così Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, intervistato a Milano a valle delle celebrazioni per il ventennale di Fondazione Housing Sociale (Fhs), racconta l’impegno della Fondazione sul tema casa. Per celebrare i vent’anni di Fhs, nata nel 2004 su impulso di Fondazione Cariplo con la partecipazione di Regione Lombardia e di Anci Lombardia, è stato presentato un quaderno di ricerche realizzate da una rete di esperti di rilievo come Cresme, Politecnico di Milano, Nomisma, Bocconi, EvaLab e Avanzi, per indagare problematiche, stato dell’arte e prospettive di sviluppo dell’housing sociale in Italia. “Le ricerche presentate hanno fornito un quadro molto articolato del problema della casa e dell’impatto del social house. Credo siano ricerche importanti perché ci danno una base conoscitiva su cui costruire le strategie per il futuro”, il commento del presidente Azzone.