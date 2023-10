Casa, Spaziani Testa (Confedilizia): "Servono tutti i soggetti per una nuova proposta per gli affitti"

“Affrontare il tema degli affitti delle case è fondamentale ed è da risolvere allargando l’offerta abitativa e rendendo più garantiti gli affitti soprattutto nella fase di rilascio, incentivandoli fiscalmente. L’importante è capire, e questo lo dimostra la presenza di realtà diversi qui, che servono tutti i soggetti e quindi non solo le famiglie che da sempre hanno garantito l’offerta abitativa in Italia, ma anche il pubblico - soprattutto per le categorie più deboli - e i soggetti privati più grandi. Tutti insieme possono allargare l’offerta abitativa”. Lo ha detto il Presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, a margine dell’evento ‘Rentvolution. Risolvere l’emergenza abitativa’, tenutosi presso la sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva a Roma.