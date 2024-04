Casadei apre flagship su Tmall Luxury Pavillon

Casadei, il brand italiano di calzature di lusso apre il suo flagship store sulla principale piattaforma e-commerce di Alibaba ed entra in Tmall Luxury Pavilion. Questa mossa strategica, resa possibile dalla collaborazione con Triboo Shanghai, segna un passo significativo nell'espansione globale e nella strategia digitale di Casadei. Con una storia di oltre 60 anni, il marchio è diventato un simbolo globale del lusso e dell'artigianato italiano, in grado di offrire un'esperienza di shopping senza pari in tutto il mondo. Con il lancio sulla piattaforma di Alibaba e l'ingresso in Tmall Luxury Pavilion, Casadei mira a entrare in contatto con il vivace e digitalmente avanzato mercato cinese, consolidando ulteriormente la sua presenza in Asia.

Triboo Shanghai faciliterà questa operazione gestendo il flagship store e supervisionando l’engagement di Casadei sulle principali piattaforme di social media cinesi con la collaborazione delle agenzie East Media e Hossack. Grazie a questa partnership, i team si impegnano a sfruttare le proprie competenze per garantire un ingresso di successo in uno dei mercati del lusso più grandi del mondo. Arianna Casadei, direttrice generale di Casadei , è entusiasta di annunciare: "Questa partnership commerciale con Tmall ci darà l'opportunità di entrare nel mercato cinese con un'esperienza di e-commerce qualificata e personalizzata. Sappiamo che gli acquirenti cinesi sono i più importanti sostenitori del mercato globale del lusso e il nostro rapporto con Tmall è estremamente importante per aiutarci a creare un legame con loro e raggiungerne un numero sempre più grande".

Gabriele Barbati, direttore generale di Triboo Shanghai, condivide il suo entusiasmo: "Siamo entusiasti di collaborare con Casadei, un brand che rispecchia l’heritage e l'autenticità dell'eccellenza del Made in Italy. La sinergia e l'energia tra i nostri team sono palpabili e garantiscono una solida base per questa collaborazione. Questa partnership affiatata è essenziale per intraprendere insieme questo entusiasmante viaggio, con l'obiettivo di portare l’artigianalità e il design straordinari di Casadei sul mercato cinese”.

Aggiunge Janet Wang, general manager di Tmall Luxury Pavilion: “Sono davvero felice che Casadei abbia scelto Tmall Luxury Pavilion come partner per il debutto del brand nel mercato cinese. In questo modo, un maggior numero di consumatori cinesi potrà godere del fascino esclusivo del marchio italiano grazie a Tmall. Tmall Luxury Pavilion continuerà ad affiancare il brand nel processo di trasformazione digitale e localizzazione delle comunicazioni e attività in Cina, in vista di future interazioni culturali su un piano multidimensionale” Questo lancio non solo rappresenta un nuovo capitolo per Casadei ma evidenzia anche l'impegno del brand verso l'innovazione e l'eccellenza nel panorama del retail di lusso.