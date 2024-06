Catawiki lancia nuova funzionalità per migliorare piattaforma

Catawiki, il principale marketplace online di oggetti speciali, introduce oggi una serie di nuove funzionalità, tra cui ‘Acquista subito’, per ampliare il proprio modello di business e dare la possibilità agli utenti di saltare l'asta e acquistare immediatamente l'oggetto dei propri desideri ad un prezzo fisso. Il 2023 – riporta una nota - si è chiuso all’insegna dei record per Catawiki che ha deciso dunque di continuare ad investire per migliorare la propria piattaforma e soddisfare le esigenze di più utenti possibili. Sono stati oltre 3 milioni gli oggetti venduti sul portale a livello globale, con una crescita di circa il 20% rispetto al 2022 e l’Italia si è confermata il primo mercato in termini di spesa tra i Paesi chiave in cui è presente l’azienda. Con la funzionalità 'Acquista subito' – si legge - Catawiki ha quindi lo scopo di attirare un nuovo gruppo di acquirenti che hanno meno familiarità con le aste. I primi risultati hanno già dato prova del suo successo: ad oggi, oltre 10 mila oggetti sono stati venduti attraverso questa nuova funzionalità, generando quasi 5 milioni di euro per i venditori e riducendo significativamente il tempo medio di vendita (50%), portandolo da 7 giorni a 3,5 giorni. Alcuni oggetti hanno già stabilito un record: un Rolex Explorer è stato venduto in meno di un minuto (57 secondi) e una Hermès Kelly, venduta per 25.000 euro, è stato l’oggetto più costoso venduto finora attraverso la nuova opzione d’acquisto. Inoltre, è stato riscontrato che gli oggetti che è possibile comprare immediatamente hanno attirato il doppio dei nuovi acquirenti rispetto a quelli presenti nelle aste tradizionali. Nel primo trimestre del 2024, dove si è iniziato a sperimentare la nuova funzionalità, Catawiki ha registrato un aumento del 20% dei venditori, attratti dall'opportunità di vendere più velocemente.

Anche in questo caso – riferisce la nota - l’Italia si è rivelata uno dei Paesi più attivi su Catawiki arrivando al secondo posto tra gli utenti più attivi che hanno comprato degli oggetti con la funzionalità 'Acquista subito' (quasi 17% del totale) spendendo quasi un milione di euro e al primo posto tra i venditori (più del 25% sul totale). Tra gli oggetti più ambiti, un Rolex Daytona è stato il più costoso, mentre una borsa Miu Miu e un paio di occhiali da sole di Chopard, quelli venduti più velocemente (in meno di un’ora). "Combiniamo il meglio di entrambi i mondi. Il modo in cui abbiamo impostato la funzionalità ‘Acquista subito' soddisfa sia gli acquirenti che desiderano acquistare gli oggetti immediatamente, sia i collezionisti che amano il brivido di un'asta - ha dichiarato Frederik de Beer, Cco di Catawiki - Gli oggetti speciali acquistano sempre più interesse, anno dopo anno, e questa nuova funzionalità garantisce che Catawiki sia accessibile a tutti".

La nuova funzionalità – dettaglia la nota - può essere selezionata dai venditori durante il processo di presentazione dell'oggetto dove verrà poi chiesto loro di impostare un prezzo fisso al quale l’oggetto può essere acquistato prima della fine dell'asta. Gli acquirenti vedranno gli oggetti con l’opzione ‘Acquista subito’ contrassegnati da un'etichetta dedicata sull'immagine e potranno utilizzare gli appositi filtri per trovare questi oggetti, oltre a visionare le nuove collezioni dedicate. Il pulsante ‘Acquista subito’ sarà presente sotto le offerte e scomparirà 24 ore prima della fine dell'asta, consentendo poi agli acquirenti di rientrare nel gioco delle offerte. Altri aggiornamenti annunciati oggi renderanno più facile per gli utenti trovare gli oggetti che amano tra gli oltre 75.000 offerti in asta ogni settimana su Catawiki. La nuova pagina di ‘selezione giornaliera’, adattata agli interessi degli acquirenti, li aiuta a trovare gli oggetti desiderati due volte più velocemente. Sono state inoltre lanciate collezioni ad-hoc per una selezione di oggetti a tema e sono state migliorate le modalità con cui gli utenti possono seguire gli oggetti, le aste e i venditori preferiti. "Siamo estremamente entusiasti delle opportunità offerte dalla nuova funzionalità 'Acquista subito' - ha aggiunto De Beer - Basti pensare alle 750.000 persone che l'anno scorso hanno fatto un'offerta ma hanno perso l'asta su Catawiki, oltre ai milioni di visitatori che non hanno familiarità con le aste. Stimiamo che questo ci permetterà di raggiungere un numero di acquirenti dieci volte superiore".