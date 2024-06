"Il bilancio è stato approvato, siamo in buone condizioni di salute per quanto riguarda il lato associativo”. Parole del presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, intervistato a valle della Convention Satec 2024 ‘Nautica, rinascimento italiano: dalla città delle arti, la Convention delle imprese della filiera della nautica da diporto lancia un piano per la Blue Economy’, organizzata dall’associazione di categoria a Palazzo Pucci a Firenze.