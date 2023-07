"Ci sono paesi e regioni del mondo che vivono di turismo solo per i pensionati, solo per i gay, solo per certe categorie religiose che hanno bisogno di un certo tipo di ristorazione". E' un passaggio della riflessione di Alessandro Cecchi Paone a L'aria che tira, su La7. In Italia, dice, "c'è troppo poco turismo industriale. Noi sforniamo professionisti di grandissimo livello che potrebbero fare un ottimo lavoro e fare un turismo industriale inteso come marketing, segmentazione, previsione, suddivisione per gruppi. In Italia queste persone non trovano lavoro".

"Il turismo italiano è casuale, per pochi mesi, uguale per tutti negli stessi posti e nello stesso modo. Ci sono paesi e regioni del mondo che vivono di turismo solo per i pensionati, solo per i gay, solo per certe categorie religiose che hanno bisogno di un certo tipo di ristorazione. In Italia tutto questo è lontanissimo: ci concentriamo tutti in 2 mesi, e meno male che viene un sacco di gente, poi negli altri mesi crollano le presenze", aggiunge.