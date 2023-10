Censi: "Deroghe? Richieste legittime ma non avrebbero senso’"

“Le regole di Area B sono quelle che erano state stabilite dal suo inizio; l’unica cosa che a me pare molto importante é l'obbligo per i mezzi pesanti di installare il rilevatore dell'angolo cieco. Per il resto, le richieste di prorogare l’avvio delle nuove regole sono legittime, ma noi non ne abbiamo fatte, a parte prorogare alcune misure di accompagnamento per categorie molto importanti come medici e persone che si occupano della sicurezza della città e della cura della persona. Accogliere le richieste di deroga delle altre categorie non aveva senso”. Lo ha detto Arianna Censi, assessore alla Mobilità del Comune di Milano, a margine del convegno ‘Lombardia locomotiva d'Italia. II futuro dei trasporti tra Olimpiadi, turismo e sostenibilità”, in corso a Palazzo Lombardia.