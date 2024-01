Centromarca, industria di marca conferma leadership nel largo consumo

Con una quota di mercato del 68,4%, come evidenziato da NielsenIQ, l’industria di marca conferma la sua leadership nel mercato del largo consumo. Una seconda indagine, condotta dalla società di ricerche Adacta International per Centromarca, l’Associazione italiana dell’industria di marca, rivela gli elementi distintivi per i quali i consumatori scelgono i prodotti di marca. Dalla survey emerge che il consumatore ritiene i prodotti di marca sicuri, affidabili, di qualità distintiva, sostenibili e unici nelle formulazioni. Ne parla Vittorio Cino, Direttore generale di Centromarca.