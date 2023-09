Cersaie 2023, Pettenon (Fila Solutions): “La certificazione e la formazione sono fondamentali”

“Abbiamo una grande novità che è Salva Terrazze Eco. Dopo 15 anni dal lancio del Salva Terrazze in versione solvente, un prodotto che ha venduto più di un milione e duecentomila litri e ha risolto ben 24 milioni di metri quadrati di ceramica o di materiale che non è andato in discarica, l'antinfiltrazione per definizione, prodotto più importante in Italia, viene proposto anche in Versione Eco antiodore, sempre traspirante che non cambia la tonalizzazione del materiale, e è calpestabile dopo 4 ore” “La formazione è importantissima, l'industria si evolve con la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti però se alla fine l'applicatore non è formato, non può utilizzare questi prodotti innovativi, non ne è a conoscenza e quindi poi possono accadere anche dei danni in cantiere che possono portare via in riparazione molti soldi” spiega Francesco Pettenon AD Fila Solutions al Cersaie 2023, Salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredobagno, di Bologna.