CES 2024, Samsung presenta la sua visione ‘AI for all’

In occasione dell’edizione 2024 di CES, la fiera internazionale di Las Vegas dedicata alla presentazione delle ultime novità tecnologiche, Samsung Electronics ha dato vita alla conferenza stampa ‘AI for all’, con la quale ha condiviso la propria visione sul tema dell’intelligenza artificiale. Per Samsung questa tecnologia rappresenta, infatti, un punto di svolta che consentirà alle persone di utilizzare i propri dispositivi in modo più comodo e intuitivo, semplificando di fatto la loro vita. Tra le principali novità la nuova gamma di TV: dai display potenziati con intelligenza artificiale agli schermi trasparenti. Una vera rivoluzione del concetto di Smart TV.