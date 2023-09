Chef Beck: "Granchio blu ottimo e costa poco, l'ho sperimentato con i sedanini"

"Il granchio blu costa poco e ha un buon gusto anche se richiede una certa laboriosità. Ho sperimentato la pasta, in particolare i sedanini al granchio blu ed ho ottenuto un ottimo risultato". Ad affermarlo è lo chef pluristellato Heinz Beck, interpellato dall'Adnkronos, sulla possibilità di utilizzare in cucina questo crostaceo che sta proliferando oltremodo nel Delta del Po e che divorando interi allevamenti di vongole e cozze.

"I sedanini al granchio blu con spuma di melanzane affumicate e crumble di pane raffermo sono buonissimi ma non l'ho ancora inserito nei menù" sostiene Beck dall'alto della sua esperienza dei nove ristoranti gestiti dalla Beck & Maltese Consulting. Tra questi, i rinomatissimi, La Pergola- Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel (3 stelle Michelin), il St. George Restaurant by Heinz Beck - The Ashbee Hotel (2 stelle Michelin, Taormina) e ancora Heinz Beck Season - Castello di Fighine (1 stella Michelin, San Casciano dei Bagni) e Gusto by Heinz Beck - Conrad Algarve (1 stella Michelin, Almancil, Portogallo).