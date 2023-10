Chiara Ferragni sbarca a Piazza Affari? "Non vedo possibile al momento una quotazione in Borsa o l'ingresso in un grande gruppo ma non mi precludo niente. Mi piace l'idea di rimanere indipendente, avendo altri soci che portano il loro know-how. E' importante essere leader delle mie aziende". Lo ha detto Chiara Ferragni, presidente e amministratore delegato di Tbs Crew e amministratore delegato di Fenice intervenendo alla seconda giornata della XXII edizione del Mfgs - Milano Fashion Global Summit, appuntamento organizzato da Class Editori con il supporto di Camera Nazionale Moda Italiana.

In merito all'apertura del nuovo monobrand in via del Babuino a Roma Ferragni ha aggiunto: "È importante l'esperienza fisica, tra negozi e pop up. Credo fermamente nei social ma credo anche nella realtà".