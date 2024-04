Chiminazzo (Lucchetta 1953): “Oggi vendiamo sia in Europa che negli Stati uniti, ormai per noi il digitale è imprescindibile”

Chiminazzo (Lucchetta 1953): “Per noi il digitale è stato estremamente importante, da quando siamo entrati in Amazon i risultati sono arrivati molto velocemente, abbiamo avuto un incremento del 70%, oggi vendiamo sia in Europa che negli Stati uniti, ormai per noi il digitale è imprescindibile” ha dichiarato Licia Chiminazzo, sales manager Lucchetta 1953 in occasione dell'annuncio dell’impegno congiunto tra Amazon e le Istituzioni per la promozione e la protezione del marchio Made in Italy nel mondo, durante terza edizione dei Made in Italy Days presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.