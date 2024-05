Ciconte: “La ristorazione ha un impatto enorme nelle vite delle città. E' importante che gli appalti pubblici siano sempre più orientati verso politiche che prediligano alimentazione sana, di qualità, biologica, sostenibile” ha detto Fabio Ciconte, presidente del Consiglio del Cibo di Roma, durante il Forum Compraverde Buygreen, evento di riferimento in Italia e in Europa, promosso dalla Fondazione Ecosistemi, per le politiche, i progetti, i beni e i servizi di Green Procurement.