Cimmino Caserta (Plasmon): “La natalità è una ricchezza per il Paese”

“E' importante dare delle best practice alle istituzioni per capire quali incentivi dare, facendo andare anche altre aziende in questa direzione. Il progetto Adamo è aperto e, in partner con le istituzioni, tende a trovare delle soluzioni. La natalità è una ricchezza per il Paese” ha detto Luigi Cimmino Caserta, Responsabile Affari istituzionali di Plasmon a margine della conferenza “Denatalità: dall'analisi del contesto alle azioni” presso il Senato della Repubblica in cui Plasmon, Chicco ed Edenred Italia hanno condiviso le iniziative intraprese a livello aziendale in favore della genitorialità.