Cinven annuncia cessione Arcaplanet attraverso partner Fressnapf

Nuovo investimento strategico in Fressnapf group, leader europeo nel settore degli articoli per il pet care

Cinven annuncia la cessione del proprio investimento in Arcaplanet, azienda italiana leader nella vendita al dettaglio di prodotti per il pet care, attraverso il partner strategico Fressnapf group, e contestualmente effettua un nuovo investimento strategico in Fressnapf group, leader europeo nel settore degli articoli per il pet care. La società di private equity annuncia di aver raggiunto un accordo che prevede l’acquisizione da parte di Fressnapf group del 100% del gruppo Arcaplanet dai fondi Cinven. Al contempo, in un’operazione separata, i fondi Cinven effettueranno un investimento strategico in Fressnapf, azienda con sede in Germania.

Cinven ha rilevato una quota di maggioranza di Arcaplanet nel 2022 e, successivamente, ha aggregato la società con MaxiZoo Italia (l’ex filiale italiana di Fressnapf), lasciando a Fressnapf una partecipazione di minoranza nella nuova entità risultante dall’aggregazione. La combinazione ha dato vita al Gruppo Arcaplanet, uno dei maggiori rivenditori omnichannel di prodotti per il pet care in Italia e in tutto il Sud Europa.

Con l’investimento di Cinven in Fressnapf, prosegue la partnership di successo con Torsten Toeller e Fressnapf. Cinven e Fressnapf sono accomunate dalla volontà di creare ''la piattaforma omnichannel per il pet care più performante e in più rapida crescita a livello globale, rendendola protagonista nel panorama pet care in Europa'', si legge in una nota. Fressnapf rimarrà fedele alla propria mission: attenzione costante ai clienti e alla loro esperienza omnichannel grazie all’eccellenza operativa.