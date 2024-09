Citterio (ACPV ARCHITECTS): "illy Monte Napoleone? ricorda un caffè culturale"

"Abbiamo iniziato a lavorare a un'idea di flagship store per illy nel mondo e questo di via Montenapoleone potrebbe essere uno dei primi esempi, con queste stanze che ricordano un caffè culturale. Mi sembrava molto interessante l’idea di un caffè che creasse questa un ambiente di qualità”. Sono le parole dell’architetto Antonio Citterio, presidente di ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel, lo studio che due anni fa ha firmato il progetto di restyling del flagship store illy Monte Napoleone, a margine dell’esclusivo evento organizzato per celebrare il secondo anniversario della riapertura.