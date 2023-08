Clima, Massolo (Mundys): "Nostri obiettivi per sostenibilità riconosciuti credibili da comunità internazionale"

“In Mundys non vogliamo fare della sostenibilità a perdere solo per il gusto di parlarne. Mi fa molto piacere che a livello internazionale ci vengano riconosciuti, come realistici e credibili, i nostri obiettivi. Questo significa rendere possibile una cosa molto semplice: il viaggio sostenibile”. Lo ha detto il Presidente di Mundys, Giampiero Massolo, a margine dell’evento ‘Verso il viaggio sostenibile e green’, tenutosi all’aeroporto di Fiumicino ‘Leonardo Da Vinci’ ed organizzato da Mundys e Adr.