Clima, Wwf: "Ineludibile rapida riduzione delle emissioni"

I nuovi dati del Centro per i cambiamenti climatici Copernicus mostrano che il mondo ha sopportato 12 mesi consecutivi con un riscaldamento globale di 1,5°C superiore rispetto ai livelli preindustriali. Secondo il Wwf, ciò "deve spingere i Paesi e le imprese ad accelerare gli sforzi per ridurre le emissioni di gas serra. Il dato è davvero molto preoccupante, ma non significa che il mondo abbia superato la soglia di 1,5°C a cui fanno riferimento l'Ipcc, le Nazioni Unite e l'Accordo di Parigi. A tal fine sarebbe necessario che la temperatura media globale rimanesse al di sopra di 1,5°C per un periodo medio di 20 anni".

Tuttavia, "a meno che non vi sia un'immediata e profonda riduzione delle emissioni in tutti i settori e in tutte le regioni del mondo, la Terra è destinata a superare la soglia di 1,5°C all'inizio del 2030".

"Questa nuova pietra miliare della temperatura è un vero e proprio 'momento sismico' per il clima - dice Stephanie Roe, scienziata a capo del programma Wwf per il clima e l'energia e tra le autrici e gli autori del rapporto Ipcc Ar6 - E coincide con il raggiungimento di un massimo storico anche per le emissioni globali di gas serra. Senza una considerevole riduzione delle emissioni nei prossimi anni, supereremo la soglia di 1,5°C a lungo termine nel prossimo decennio e dovremo affrontare sfide e costi ancora maggiori per riportare le temperature al di sotto di tale livello".

"Prevenire ogni ulteriore aumento del riscaldamento è importante ora per le persone e la natura. Più le temperature aumentano, più estremi saranno gli impatti dei cambiamenti climatici e più alto sarà il rischio di punti critici e di impatti irreversibili sugli ecosistemi e sulle vite e i mezzi di sussistenza delle persone - prosegue - È fondamentale che i Paesi allineino rapidamente le loro politiche e i loro investimenti a ciò che è necessario per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C. Ciò significa raggiungere il picco delle emissioni di gas serra nel prossimo anno e ridurle a livello globale di almeno il 43% entro il 2030. Per fare questo, l'azione per trasformare le economie, i sistemi energetici e alimentari, e per proteggere e ripristinare la natura deve avere una velocità e una scala senza precedenti. Le soluzioni sono già disponibili, serve solo la volontà di realizzarle in questo decennio critico".

Il rapporto Ar6 dell'Ipcc ritiene sia necessario aumentare i finanziamenti da 3 a 6 volte entro il 2030 per limitare il riscaldamento al di sotto di 1,5°C. "I Paesi devono aumentare significativamente i finanziamenti ora e lavorare per concordare un nuovo ambizioso obiettivo di finanziamento per il clima alla Cop29", conclude Roe.