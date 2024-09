Coca-Cola, Hbc Italia celebra i primi 50 anni della fabbrica di Marcianise

Coca-Cola Hbc Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, festeggia i 50 anni dell’apertura della fabbrica di Marcianise (Ce), con un evento dedicato ai dipendenti e alle loro famiglie, alla presenza dell’Assessora alla Formazione Professionale della Regione Campania Armida Filippelli, del sindaco di Marcianise Antonio Trombetta, del Presidente di Confindustria Caserta Beniamino Schiavone e altre importanti rappresentanti della comunità che ci ospita da mezzo secolo.

Questo grande traguardo rappresenta un punto di partenza per il futuro di Coca-Cola in Campania, come dimostrano i 21 milioni di euro investiti nel 2024 in innovazioni industriali in ambiti quali ammodernamento e sviluppo, salute e sicurezza, efficientamento idrico ed energetico e circolarità degli imballaggi.

Questi 50 anni raccontano la storia del legame speciale di Coca-Cola con la Campania: è proprio a Napoli che nel 1955 è nata Fanta, una bevanda diventata oggi uno dei brand più conosciuti, venduti e amati in tutto il mondo, prodotta con succo di arance 100% italiane.

"Voglio anzitutto ringraziare tutte le persone che, ieri come oggi, hanno contribuito al successo di questo stabilimento e al valore che insieme generiamo per tutto il territorio.” commenta Miles Karemacher, General Manager di Coca-Cola Hbc Italia “Come prima realtà nell’industria delle bibite e delle bevande in termini di impatto economico ed occupazionale in Campania, in questi 50 anni abbiamo dato vita ad un circolo virtuoso di cui beneficiano soprattutto le piccole e micro imprese che collaborano con noi, come trasportatori e fornitori locali”. Prosegue Karemacher: “Uno speciale ringraziamento va a Monica Rispoli, Direttrice dello stabilimento di Marcianise, e Maria Pia Maio, Responsabile della logistica per il Sud Italia, per il loro impegno e la costante dedizione”.

Lo stabilimento rappresenta oggi il più grande polo produttivo di Coca-Cola del Sud Italia e negli ultimi 10 anni ha ricevuto complessivamente più di 62 milioni di euro di investimenti industriali per ammodernamenti ed efficientamenti ambientali: un percorso di continua innovazione dello stabilimento campano che lo renderanno sempre più centrale nelle future strategie di Coca-Cola in Italia.

Con le 3 linee attualmente operative, la fabbrica è capace di produrre più di 200 milioni di litri di bevande l’anno, abbastanza da riempire i vagoni di un treno lungo 30 chilometri! Inoltre, la nuova linea, inaugurata nel 2020, ha già generato un risparmio di oltre l'11% di energia elettrica e del 70% di acqua rispetto alle due linee produttive precedenti.

Le performance ambientali del sito di Marcianise sono state ottimizzate dagli impianti di trigenerazione installati nello stabilimento, in grado di produrre allo stesso tempo energia elettrica e termica, abbattendo i consumi energetici e, di conseguenza, le emissioni derivanti.

Nel 2021, Marcianise è stato il primo stabilimento a introdurre sul mercato italiano la tecnologia KeelClip, un innovativo sistema di imballaggio in carta FSC proveniente da filiera responsabile e 100% riciclabile che consente di eliminare completamente l’involucro in plastica dalle confezioni multiple di lattine, contribuendo così a una maggiore sostenibilità ambientale.