Codere registra ricavi per 301 mln nel terzo trimestre

Codere, multinazionale leader nel settore dell'intrattenimento e dei giochi, nel terzo trimestre del 2023 ottiene un fatturato di 301 milioni di euro. Sebbene questa cifra rappresenti una diminuzione del 12% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, dimostra altresì, sottolinea una nota, la resilienza della società di fronte alle sfide operative in Messico e Argentina, queste ultime già risolte.

Durante il terzo trimestre, Codere Online ha registrato una crescita su base annua, aumentando i suoi ricavi del 41%, raggiungendo i 41 milioni. Il fatturato delle attività retail nel terzo trimestre è stato di 260 milioni. Questi ricavi, insieme a quelli generati nei trimestri precedenti, rappresentano un aumento del fatturato consolidato del gruppo del 3% rispetto ai primi 9 mesi dell'anno precedente. La crescita del gruppo, è stata però, rallentata in quest'ultimo trimestre dalle chiusure e restrizioni di alcune sale in Messico e Argentina (quest'ultima già integralmente risolta) da parte delle autorità locali per presunte non conformità normative, incidendo negativamente sul fatturato del terzo trimestre, del 6% e del 47%, rispettivamente.

L'EBITDA normalizzato del gruppo in questo periodo si è attestato a 42 milioni, raggiungendo i 158milioni nei primi 9 mesi del 2023, il 4% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il margine EBITDA nel terzo trimestre è stato del 14%. Nel terzo trimestre, la perdita netta della società è stata di 46 milioni, rispetto ai 41 di perdita registrati nel 2022. Tuttavia la liquidità totale del gruppo ha raggiunto e 145 milioni - distribuiti in 102 nell’attività retail e 43 in Codere Online-, che mostra l'attuale solida posizione di cassa del gruppo. In termini di capacità di gioco, Codere ha chiuso il trimestre con un totale di 45.282 apparecchi e una rete che comprende 138 sale da gioco, 915 saloni, 160 punti di scommesse sportive e più di 8.000 bar.