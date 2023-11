Cofidis sigla partnership con Samsung Electronics Italia

Cofidis Italia, leader nel credito digitale e nelle dilazioni di pagamento, annuncia una nuova collaborazione strategica con Samsung Electronics Italia, uno dei principali attori nel settore della tecnologia e dell'elettronica di consumo. La partnership consente di offrire vantaggi ai consumatori finali, attraverso l'attivazione di un servizio di dilazione di pagamento online. L'accordo strategico tra Cofidis Italia e Samsung Electronics Italia prevede l'integrazione di PagoDil eCommerce, l’innovativa soluzione di pagamento digitale di Cofidis, all'interno dello store online di Samsung. Questa sinergia permetterà ai clienti finali di godere di una maggiore flessibilità nei pagamenti e di accedere a prodotti di alta qualità in modo più conveniente che mai.

Grazie a PagoDil eCommerce, ora attivo su tutte le categorie merceologiche dello store online, i clienti di Samsung Italia potranno dilazionare gli acquisti fino a 12 mesi, ampliando così le loro opportunità di acquisto e consentendo all’azienda di incrementare il proprio business, grazie all'aumento delle vendite e all’acquisto di nuovi clienti. "Siamo felici di collaborare con un marchio di fama mondiale come Samsung per offrire ai loro clienti la miglior esperienza di acquisto online - afferma Luca Giamabartolomei, direttore commerciale di Cofidis Italia -. Questa nuova importante partnership dimostra non solo la nostra forza nel canale eCommerce ma anche il continuo impegno di Cofidis nell’offrire soluzioni di pagamento innovative e altamente flessibili, progettate per semplificare l’esperienza di acquisto dei consumatori e per far crescere in modo sostenibile il business dei nostri partner".

“Siamo molto lieti di poter essere partner di Cofidis Italia per questa ulteriore soluzione che siamo in grado di offrire ai nostri clienti - sottolinea Daniela Denise Demarco, head of eCommerce di Samsung Elecronics Italia -. Il nostro obiettivo è consentire ai consumatori di avere un servizio capace di rispondere alle esigenze di tutti lungo tutto il percorso di acquisto. La collaborazione con Cofidis ci consente di offrire nuove utili modalità di acquisto sul nostro shop online che vanno ad ampliare la nostra offerta in modo da rendere più semplice ogni spesa”. La partnership segna un passo importante per Cofidis Italia e Samsung Electronics Italia nel continuo impegno per l'innovazione e il servizio clienti. Entrambe le aziende guardano con fiducia al futuro e sono felici di offrire ai consumatori una nuova e migliorata esperienza di acquisto online.