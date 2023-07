Colarossi (Indeed): "Mercato euro-mediterraneo ancora interessante"

Il mercato euro mediterraneo “è ancora interessante rispetto per esempio ai problemi che gli Stati Uniti stanno affrontando perché l’America vive un momento di grande contrazione. Lo vediamo perché siamo il termometro dei lavori quindi più jobs ci sono sulla piattaforma Indeed - che è il motore più importante al mondo - più vuol dire che il mercato sta tirando. Se invece c’è una flessione, in qualche modo vuol dire che c’è una contrazione cronica”. Lo ha detto Roberto Colarossi, direttore commerciale Italia e Spagna di Indeed a margine dell’appuntamento organizzato da Alis, l’associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, a Manduria (Taranto) e dal titolo a “L’Italia protagonista dello sviluppo euro mediterraneo”.

“Da sei mesi, l’America sta vivendo una contrazione importante che però non ho ancora toccato i mercati europei - ha continuato - di conseguenza crediamo che questa onda lunga non arriverà in Europa: lo vediamo anche dai dati di Pil e di crescita del mercato. Noi abbiamo dati, rispetto alle posizioni lavorative, che sono molto stimolanti”, ha proseguito ricordando che Indeed ha “creato una divisione ad hoc che si sta occupando di questo progetto” di crescita “perché il mercato della logistica e trasporti in Europa sta avendo i più alti tassi di sviluppo e di conseguenza noi, come azienda votata al business ma anche con un ruolo sociale abbiamo deciso in qualche modo di sviluppare temi e progetti, dati ed esperienze in modo da poter supportare al meglio le aziende in questo processo di sviluppo”.