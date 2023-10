Colla (Regione E.Romagna), 'perimetro di qualità per ristorazione collettiva'

"Qui abbiamo la ricerca, abbiamo un academy che ho già accettato di incontrare e quindi forse è arrivato il momento di dare un perimetro di qualità a questo settore per una nuova lettura comunitaria del nostro futuro". Lo ha detto Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali della Regione Emilia-Romagna, intervenendo al 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi da CIRFOOD presso il centro di ricerca e innovazione CIRFOOD district.

Colla ha sottolineato che "nel nostro Paese i salari sono tutti bassi, abbiamo un problema salariale evidente. Attenzione alla reputazione di questi settori, se abbiamo aziende serie stiamo con loro per cercare di buttare fuori chi in realtà non gioca la partita sulla qualità ma sui costi, e quindi sui prodotti acquistati e sul costo del lavoro", ha sottolineato Colla.