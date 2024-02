Come può un dentista diventare un imprenditore e portare al successo il suo centro?

In collaborazione con: Centro Dentale CORBO

Per rispondere a questa domanda, abbiamo invitato Aldo Corbo, fondatore del primo centro dentale in Italia nel 2008, dopo la liberalizzazione del settore.

Ogni anno, molti studi dentistici aprono per poi chiudere dopo poco tempo, con molti professionisti che decidono di avviare un'attività imprenditoriale, sia individualmente che in società, mentre altri sono costretti a chiudere a causa della sindrome della poltrona vuota. Nonostante molti di loro sono dei bravi professionisti e hanno ottime capacità lavorative, pochi sanno veramente cosa significhi gestire un'impresa.

È importante ricordare che un dentista odontoiatra ha studiato per diventare un professionista della salute orale e non necessariamente ha le competenze necessarie per gestire un'impresa. Spesso, si inizia un'attività imprenditoriale solo per il desiderio di guadagnare molti soldi, senza avere le basi imprenditoriali per farlo. Ci si affida a un commercialista per la gestione finanziaria, si acquistano attrezzature costose o si apre uno studio dentistico, ma questo non garantisce automaticamente il successo.

Per avere successo come dentista-imprenditore, è fondamentale avere una visione realistica e consapevole di cosa significhi essere un imprenditore o un libero professionista. Ciò richiede conoscenze di base sia dal punto di vista amministrativo che gestionale, la capacità di scegliere collaboratori competenti e, soprattutto, la continua formazione e aggiornamento per evitare di fare errori costosi.

Affidarsi al Centro Dentale CORBO significa avere a disposizione l'esperienza di 17 anni nel settore, diventando un punto di riferimento nella propria città con protocolli già collaudati e di successo. Inoltre, grazie alla costante attenzione alle nuove tecnologie e ai cambiamenti del mercato, si può essere sicuri di restare al passo con i tempi e di non avere preoccupazioni finanziarie a fine mese.

E’ importante affidarsi a professionisti del settore affermati e consolidati come il Centro Dentale di Aldo CORBO, che possono offrirti un supporto concreto per raggiungere i tuoi obiettivi imprenditoriali e vedere crescere il tuo fatturato mensilmente.