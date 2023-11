Comitato Arretramento.it scrive a Salvini: ''Troppe morti su A14''

''Favorire la realizzazione del tratto autostradale A14 da Porto Sant'Elpidio a San Benedetto del Tronto, area che per la sua obsoleta progettazione e realizzazione di circa 70 anni fa, ha il triste record di essere concausa di svariate tragedie, decessi, spesso famiglie intere e un notevole numero di feriti''. Lo chiede Roberto Galanti, presidente di 'Arretramento.it, comitato civico per l'Innovazione delle Infrastrutture, della Logistica e del Turismo di Castel di Lama, in provincia di Ascoli Piceno, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il comitato è stato fondato mesi fa in seguito al successo di un Gruppo chiuso sui social che ha raccolto circa 2.700 iscritti, tra professionisti, tecnici, esperti di logistica, associazioni di trasporti.

''Il nostro comitato chiede sommessamente che vengano realizzate entrambe le due carreggiate in arretramento a tre corsie e non una sola - sottolinea - Le istituzioni territoriali purtroppo stanno invece puntando su una carreggiata a tre corsie adoperando le due attuali ambedue con direzione nord''.

''Noi troviamo questa soluzione posticcia e purtroppo non risolutiva, vista la vicinanza con un'area turistica importante, tra cui la Riviera delle Palme, e l'area di Porto San Giorgio e Pedaso, che soprattutto d'estate peggiora lo stato del traffico già pesante per il resto delle stagioni, per cui è necessario lo spostamento della statale 16 al posto dell'attuale A14 declassandola a strada statale, quindi nuova variante strada statale 16 - sottolinea il comitato - Per noi non deve essere aumentato il numero di chilometri rispetto all'attuale A14 che è, per la marcata orografia su cui si estende, piena di curve''.

''Oltre a vedere con favore l'arretramento della ferrovia ad alta velocità siamo a chiederle di poter incontrarci per poter meglio spiegare i nostri intenti - conclude il comitato nella lettera - Un pensiero all'ambiente e una politica attenta al territorio di cui, converrà con noi, se ne parla solo in alcune circostanze''.