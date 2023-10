Con 'America Buys Italian' Bper scommette su mercato Usa

Le prospettive del nostro agroalimentare sul mercato nordamericano sono stati il focus della seconda edizione di America Buys Italian, l’evento internazionale targato ExportUSA e Camera di Commercio italo-americana di New York, che si è tenuto nei giorni scorsi a Rezzato e che ha puntato a favorire incontri di alto livello tra amministratori delegati e manager di rilevanti catene di supermercati negli Stati Uniti d'America. Un appuntamento che ha visto Bper Banca, main sponsor dell’iniziativa, e nel quale il gruppo ha colto l'opportunità di organizzare e agevolare numerosi incontri B2B. L’edizione di quest’anno di America Buys Italian ha portato a Brescia oltre 250 referenti di 6 catene di supermercati indipendenti americani e di 73 aziende provenienti da tutta Italia, per un totale di 294 business meeting.

Stefano Bellucci, responsabile Servizio Global Transaction di BPER Banca, ha affermato: “La partecipazione a questo importante evento dimostra il nostro impegno a sostenere l'industria italiana e a promuovere l'export verso il mercato statunitense. Attraverso il nostro supporto a ‘America Buys Italian’ intendiamo facilitare la collaborazione e la crescita delle imprese italiane, offrendo loro l'accesso a risorse e opportunità finanziarie”.

Aiutare le aziende italiane nel loro processo di espansione verso nuovi mercati richiede un affiancamento a 360° fatto di consulenti e tecnici. Conoscere un paese significa avere contezza delle modalità che ne regolano il funzionamento dal punto di vista fiscale, legale, amministrativo e di compliance, ma anche in termini di fornitori e partner commerciali. BPER Banca, consapevole di questa grande sfida, mette in campo una rete di esperti su scala nazionale e internazionale, per far fronte alle esigenze delle Pmi che vogliono avviare processi di internazionalizzazione.

“Bper Banca è stato un partner indispensabile per il successo dell’iniziativa” spiega Muriel Nussbaumer, Amministratore Delegato di ExportUSA “ringrazio Stefano Bellucci per aver aderito anche a questa seconda edizione. I progetti di internazionalizzazione implementati dal gruppo rappresentano un supporto reale per il tessuto imprenditoriale italiano interessato a entrare nei grandi mercati internazionali, primi fra tutti gli Stati Uniti”, conclude Nussbaumer.

Il dialogo di Bper Banca con le aziende italiane è costante, grazie alla capillarità del Gruppo sul territorio, unitamente alla collaborazione avviata con le principali associazioni di categoria. Presente in tutte le regioni italiane, con una rete di oltre 1.750 sportelli e oltre 20 mila dipendenti, il Gruppo affianca numerose grandi aziende con vocazione all’export e continua a investire nella promozione di servizi ad hoc per il settore agroalimentare e vitivinicolo.