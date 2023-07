Con E-ducation 2.0 Jaguar avvicina la Gen Z alla mobilità sostenibile

Con una 'presa di contatto' diretta fra la Gen Z (che in larga parte pensa a un futuro dei trasporti sempre più green e a zero emissioni) e la Formula E è stato vissuto a Roma, in occasione della due giorni del E-Prix 2023, il momento conclusico di E-ducation 2.0, l’innovativo progetto didattico e formativo lanciato da Jaguar Land Rover Italia e LifeGate, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Una iniziativa per promuovere tra le nuove generazioni una maggiore consapevolezza sull'importanza della mobilità sostenibile e dell'elettrificazione nel settore automotive, che ha coinvolto diverse scuole di 5 grandi città. Così oltre 400 studenti di alcuni tra i principali licei e istituti scolastici di Roma, Milano, Torino, Firenze e Verona che si sono sfidati tra escape room digitali, quiz, giochi didattici per realizzare, quindi, tra divertimento ed apprendimento, dei video che rappresentassero quelle che secondo loro dovrebbero essere le prerogative principali della mobilità sostenibile nelle città del futuro.

Il percorso si è concluso con un talk informativo e celebrativo organizzato a Roma in occasione del penultimo appuntamento del Campionato FIA di Formula E al quale Jaguar partecipa con il team ufficiale Jaguar TCS Racing. L’evento ha avuto come protagonisti gli studenti degli Istituti secondari di secondo grado italiani che hanno realizzato i migliori cortometraggi video. Da Verona con l’istituto Sanmicheli fino a Roma con il liceo Peano, passando per Firenze con il liceo Rodolico sono stati 14 gli alunni premiati, alla presenza di una rappresentanza dei docenti.

Gli studenti vincitori del contest E-ducation 2.0 hanno avuto l’opportunità di conoscere, respirare e vivere da vicino, per due giorni, l’atmosfera del paddock e dello spettacolo della Formula E a partire dal pit lane tour nel corso del quale hanno avuto la possibilità di incontrare e dialogare con i due piloti del team Jaguar TCS Racing, Mitch Evans e Sam Bird. Un campionato che rappresenta per il gruppo un vero banco di prova lungo il viaggio verso la trasformazione in un brand di lusso come Jaguar, interamente elettrificato a partire dal 2025.

“La Formula E consente all’azienda di testare e sviluppare nuove tecnologie in un ambiente ad elevate prestazioni – dichiara Marco Santucci, CEO di Jaguar Land Rover Italia – Continua ad essere il banco di prova della nostra mission Race to Innovate, che vedrà gli apprendimenti Race to Road e Road to Race contribuire nel plasmare il nostro futuro elettrico, un futuro che appassiona Jaguar e che sarà dedicato a produrre benefici sostenibili per la nostra società, per la mobilità e per i nostri clienti”.

In questo contesto non manca l’impegno del brand Jaguar Land Rover per diventare fonte di ispirazione per le generazioni future sui temi della mobilità sostenibile: “Utilizziamo le competizioni sportive per una continua innovazione e per creare un impatto positivo sul nostro Pianeta e sulle comunità – prosegue Santucci – Partendo dalle gare con le prime auto da corsa al mondo a zero emissioni, il supporto di Jaguar prosegue anche nel sostegno e nella formazione della prossima generazione di ingegneri e di professionisti del motorsport”.